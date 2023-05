Ein Arbeiter durch Explosion in Wohnhaus verletzt

Feuerwehreinsatz in Wernau

10 Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Gegen 11.30 Uhr kam es in Wernau (Kreis Esslingen) zu einer Verpuffung oder Explosion in einem Haus, das für den Abriss vorbereitet wurde. Eine Person wurde verletzt. Aktuell ist der Bereich um das Gebäude in der Adlerstraße gesperrt.















Am Donnerstagvormittag ist die Feuerwehr in Wernau (Kreis Esslingen) zu einer Gebäudeexplosion in der Adlerstraße gerufen worden.

„In einem unbewohnten Gebäude kam es zu einer Verpuffung oder Explosion, als ein Öltank gereinigt und für den Abbau vorbereitet wurde“, sagt Polizeisprecherin Simone Mayer. Das ehemalige Wohnhaus solle abgerissen werden, seit Mittwoch liefen dafür die Vorbereitungen. Zum Zeitpunkt der Explosion seien laut Mayer keine Personen in dem Gebäude gewesen, zwei Arbeiter hätten sich allerdings davor aufgehalten. Einer der beiden wurde den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Zudem wurde ein vor dem Gebäude geparktes Auto beschädigt.

Vorsichtshalber hat die Polizei den Bereich um das Gebäude abgesperrt (Stand 13.30 Uhr). Die Feuerwehr prüft gemeinsam mit Technischem Hilfswerk (THW) ob möglicherweise Gas oder andere Gefahrenstoffe austreten. Außerdem soll überprüft werden, ob das Gebäude durch die Erschütterung möglicherweise einsturzgefährdet ist. Vorsichtshalber wurden wegen der Einsturzgefahr auch der angrenzende Neubau und ein Nachbargebäude evakuiert.

Was die Explosion ausgelöst hat, ist noch unklar.