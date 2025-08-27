Feuerwehreinsatz in Wendlingen: Versehentlich Herd eingeschaltet – Seniorin nach Brand in Klinik gebracht

1 Die Feuerwehr konnte das Feuer vollständig löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

In Wendlingen (Kreis Esslingen) musste am Mittwochmittag die Feuerwehr ausrücken, nachdem eine Seniorin versehentlich den Hern eingeschalten und einen Teppich in Brand gesetzt hatte.











﻿ In Wendlingen hat am Mittwochmittag ein Brand in einer Wohnung für einen größeren Einsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei bemerkten Zeugen gegen gegen 12 Uhr Rauch aus einem Fenster in der Marktgasse und alarmierten die Rettungskräfte.

In der Wohnung hatte eine ältere Bewohnerin beim Putzen versehentlich den Herd eingeschaltet. Auf der Kochplatte lag ein kleiner Teppich, der sofort Feuer fing.

Die Frau warf den brennenden Teppich in die Spüle und versuchte die Flammen mit einem Handtuch zu löschen. Dabei verletzte sie sich leicht. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an und löschte den Teppich vollständig ab.

Anschließend wurde das Mehrfamilienhaus gründlich durchgelüftet. Der Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich ins Krankenhaus, das sie noch am Nachmittag wieder verlassen konnte. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 2.000 Euro.