Feuerwehreinsatz in Wendlingen: Schule evakuiert – Pfefferspray versprüht?

﻿ In Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr eine Schule in der Neuffenstraße evakuiert worden. Die Schulleitung hatte die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem im Bereich der Männertoiletten ein beißender Geruch festgestellt worden war, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Daraufhin wurden die rund 650 Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude gebracht. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, konnte jedoch nichts feststellen.

Das Gebäude wurde vorsichtshalber durchlüftet, danach konnte der Schulbetrieb wieder fortgesetzt werden. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.