Rauchentwicklung in öffentlicher Toilette am Marktplatz

1 Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Aus noch unbekannter Ursache hatten in einer öffentlichen Toilette am Marktplatz in Wendlingen (Kreis Esslingen) am Sonntagnachmittag Papiertücher in einem Mülleimer zu glimmen begonnen. Die Feuerwehr konnte glücklicherweise schnell Entwarnung geben.















Eine Rauchentwicklung in einer öffentlichen Toilette am Marktplatz in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Aus noch unbekannter Ursache hatten in der dortigen Herrentoilette Papiertücher in einem Mülleimer zu Glimmen begonnen. Ein Zeuge bemerkte den Rauch gegen 17 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten anrückte, konnte schnell Entwarnung geben.

Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.