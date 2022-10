1 Eine ölige Schicht auf dem Neckar hat die Freiwillige Feuerwehr Wendlingen alarmiert. Foto: SDMG/Kohls

Eine ölig schimmernde Schicht auf der Oberfläche des Neckars hat in Wendlingen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Doch eine Probe gibt Entwarnung. Was steckt dahinter?















Die Feuerwehr ist am Freitag wegen eines ölig schimmernder Films auf dem Neckar in Wendlingen ausgerückt. Ist Mineralöl in den Fluss geraten? Nach der Auswertung einer Probe gab es Entwarnung, wie der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Wendlingen, Wolfram Walliser, erklärte.

„Es handelt sich um einen Biofilm“, sagte Walliser. Eine sogenannte Kahmhaut entstehe durch Mikroorganismen an der Oberfläche des Wassers. Auf Wikipedia heißt es dazu, die Haut entstehe durch eine sogenannte Kahmhefe und sauerstoffabhängige Bakterien.

Immer wieder sorgt das für Feuerwehreinsätze

Immer wieder sorgten solche Erscheinungen auf dem Neckar für ähnliche Einsätze, erklärte Walliser. Vor allem in ruhigen Bereichen des Flusses sei das eher weniger anschauliche Naturphänomen in den vergangenen Jahren zu beobachten gewesen.