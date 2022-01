1 Die Feuerwehr musste die betroffene Wohnung wegen der starken Rauchentwicklung durchlüften. Foto: SDMG/ Kohls

Eine Frau hat in Unterboihingen (Kreis Esslingen) am Dienstagnachmittag ihr Essen auf dem Herd vergessen und ist eingeschlafen.















Link kopiert

Wendlingen - Angebranntes Essen in einer Wohnung hat am Dienstagnachmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz in Unterboihingen (Kreis Esslingen) gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurde der Integrierten Leitstelle gegen 17.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße gemeldet. Die Ursache dafür war schnell gefunden: Die Bewohnerin hatte ihr Essen in einem Topf auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen. Sie wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften im Einsatz war, lüftete die Wohnung anschließend durch.