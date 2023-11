Feuerwehreinsatz in Untertürkheim: Ölfilm auf dem Neckar

1 Die Ölsperre am Kanaleinlauf Foto: Feuerwehr Stuttgart

Am Dienstagmittag ist aus einem öffentlichen Kanal Öl in den Neckar geflossen. Um die Verschmutzung in den Griff zu bekommen, war die Feuerwehr stundenlang im Einsatz.











Am Dienstag wurde der Feuerwehr Stuttgart gegen 13.45 Uhr ein leichter Ölfilm auf dem Neckar gemeldet. Die Einsatzstelle befand sich in Untertürkheim, auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 14, also der Abzweigung in Richtung Fellbach.

Wenig später konnte aus einem Kanal ausgetretenes Öl durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem speziellen Vlies gebunden und aufgenommen werden. Da weiterhin kleinere Mengen aus dem Kanal in den Neckar flossen, setzten die Einsatzkräfte dort eine Ölsperre ein. Hierzu kam ein Boot der Feuerwehr zum Einsatz.

Öl stammt aus dem öffentlichen Kanalnetz

Nach ersten Erkenntnissen stammt das Öl aus einem öffentlichen Kanalnetz, nicht vom benachbarten Mercedes-Benz Werk Untertürkheim. Weitere Ermittlungen zu diesem Sachverhalt hat die Wasserschutzpolizei aufgenommen.

Der Einsatz war laut Daniel Anand, Sprecher der Branddirektion Stuttgart, gegen 17 Uhr beendet. Vor Ort waren neben der Berufsfeuerwehr auch Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Wangen und Untertürkheim. Letztere mit einem Rettungsboot.