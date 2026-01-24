Feuerwehreinsatz in Unterensingen: Brand in Einfamilienhaus fordert hohen Schaden

6 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Foto: SDMG

Aus einem unbewohnten Einfamilienhaus in Unterensingen (Kreis Esslingen) dringt dichter Qualm. Zeugen alarmieren die Feuerwehr, die den Brand löscht. Es entsteht hoher Schaden.











In einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in Unterensingen (Kreis Esslingen) ist am Freitagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Es entstand allerdings hoher Sachschaden.

Wie die Polizei meldet, alarmierten Zeugen die Rettungskräfte gegen 15.35 Uhr, weil dichter Rauch aus dem Gebäude drang. Außerdem hatte ein Rauchmelder angeschlagen. Die Feuerwehr machte den Brandherd im Treppenhaus des Gebäudes aus.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.