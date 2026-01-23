Feuerwehreinsatz in Unteraichen: Kindergarten wegen Rauch geräumt – Was ist bekannt?

1 Die Feuerwehr rückte um die Mittagszeit in den Birkacher Weg aus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Donnerstag musste ein Kindergarten in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wegen einer Rauchentwicklung geräumt werden. Zwei Erzieherinnen erlitten offenbar einen Schock.











﻿Eine Rauchentwicklung hat am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in einem Kindergarten in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) für Aufregung gesorgt. Das Gebäude im Birkacher Weg in Unteraichen und musste zwischenzeitlich geräumt werden, berichtet die Polizei.

Demnach war ein Brand an einem Elektrokasten gemeldet worden, ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein technischer Defekt an einer Sicherung im Schaltschrank der Einrichtung starken Rauch verursacht. Alle Kinder und das Personal des Kindergartens konnten die Einrichtung körperlich unverletzt verlassen.

Zwei Erzieherinnen wurden kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt, weil sie offenbar einen leichten Schock erlitten hatten. Über die Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei keine Angaben.