Feuerwehreinsatz in Stuttgart: Schiff auf dem Neckar droht zu sinken – Feuerwehr pumpt Wasser ab

10 Die Feuerwehr sperrte das betroffene Schiff und pumpte Wasser aus dem Rumpf ab. Foto: SDMG

Am Samstagnachmittag muss die Feuerwehr in Stuttgart an den Neckar ausrücken. Auf einem Schiff dringt Wasser ein – es droht zu sinken.











Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag in Bad Cannstatt an die Neckartalstraße ausrücken. Auf dem Neckar war Wasser in ein Schiff eingedrungen, dieses drohte zwischenzeitlich zu sinken, teilte die Feuerwehr über den Nachrichtendienst X mit.

Wie ein Sprecher kurz vor 15 Uhr meldet, rückten mehrere Einheiten aus, und begannen damit, das Wasser abzupumpen. Kurz darauf konnte die Feuerwehr vermelden, dass das Schiff wieder stabilisiert war. Vorsorglich wurden zudem Ölsperren auf dem Fluss ausgebracht.

Gegen 16 Uhr meldete die Feuerwehr, dass das Leck auf dem Schiff gefunden und abgedichtet werden konnte. Weiterhin werde eingedrungenes Wasser abgepumpt, im Anschluss werde das Schiff wieder dem Betreiber übergeben.