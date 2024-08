Feuerwehreinsatz im SI-Centrum in Möhringen: Nach Brand: Cinemaxx bleibt geschlossen – Musical findet statt

1 Der Rauch des Brandes war auch aus einiger Entfernung zu sehen. Foto: StZN/Henning Jochum

Am Freitagnachmittag löst ein Brand in der Tiefgarage des SI-Centrums in Stuttgart-Möhringen einen Großeinsatz der Polizei aus. Mindestens zwei Pkw standen in Flammen. Was bislang bekannt ist.











In Stuttgart-Möhringen sind am Freitagnachmittag zahlreiche Kräfte der Feuerwehr zum SI-Centrum ausgerückt. Wie die Feuerwehr auf X, ehemals Twitter mitteilt, war in der Tiefgarage des Erlebniszentrums ausgebrochen.

Der Brand wurde kurz vor 17 Uhr von der automatischen Brandmeldeanlage an die Feuerwehr übermittelt, sagt Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart auf Nachfrage. Kurz darauf seien mehrere Notrufe eingegangen und weitere Kräfte angefordert worden.

Um 18 Uhr war der Brand gelöscht. „Es laufen aber noch umfangreiche Nachlöscharbeiten“, sagt Anand. Zudem komme es weiterhin zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb das Gebäude, in dem sich das Palladium Theater befindet, weiterhin geräumt ist. Den bisherigen Informationen nach waren mindestens zwei Fahrzeuge betroffen. Die Feuerwehr ist weiterhin im Großeinsatz und arbeitet auch daran, die Tiefgarage zu lüften. Den ersten Erkenntnissen nach kamen durch den Brand keine Personen zu Schaden. Die Ursache ist noch völlig unklar (Stand 19.30 Uhr).

Weil auch das Cinemaxx-Kino durch den Rauch im Gebäude beeinträchtigt ist, bleibt das Kino am Freitag geschlossen, teilt der Sprecher der Feuerwehr Stuttgart am Freitagabend mit. Das Musical „Tina“ werde wie geplant stattfinden. Auch die Vorstellung des Musicals „Tarzan“ könne gespielt werden, allerdings verspätet. „Veranstaltungsbeginn wird vermutlich 20 Uhr sein“, so der Sprecher.

Das Palladium-Parkhaus ist weiterhin abgesperrt und bleibt geschlossen. Außerhalb der Absperrung besteht laut Feuerwehr keine Gefahr mehr. Ob der Kino-Betrieb am Samstag wieder starten kann, ist bislang unklar. Das müsse am Samstag geprüft werden, so der Sprecher der Feuerwehr Stuttgart.