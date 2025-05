Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Mitte: Elektroauto brennt in Tiefgarage – mehrere Gebäude evakuiert

8 Die Feuerwehr ist in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte im Einsatz. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Elektroauto fängt in einer Tiefgarage in Stuttgart Feuer. Es kommt zu einer massiven Rauchentwicklung. Der Brand ist unter Kontrolle, die Bevölkerung soll den Bereich jedoch meiden.











Stuttgart-Mitte - Ein Elektroauto ist am Freitagmorgen in einer Tiefgarage in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte in Brand geraten. Dadurch kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte an und musste die umliegenden Gebäude evakuieren. Der Einsatz ist noch im Gange. (Stand: 10.45 Uhr)

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, auf Nachfrage berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 9.30 Uhr gerufen, weil dichter Rauch aus der Tiefgarage drang. Als die Feuerwehr mit starken Kräften eintraf, stand das Elektrofahrzeug, das im 3. UG der Tiefgarage geparkt war, bereits in Vollbrand. Durch die starke Rauchentwicklung, die auch in Nachbargebäude zog, musste die Feuerwehr die umliegenden Gebäude evakuieren. Außerdem wurde die Sophienstraße, Teile der Königstaße und der Rotebühlplatz für den Fußgängerverkehr gesperrt.

Bevölkerung soll Bereich meiden

Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle gebracht, es finden allerdings noch Nachlöscharbeiten statt, zu denen auch Spezialfahrzeuge anrücken. Außerdem werden die betroffenen Gebäude belüftet. Verletzt wurde nach erstem Kenntnisstand niemand. Nähere Informationen zum Sachschaden liegen noch nicht vor.

Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung, den Bereich zu meiden, damit die Einsatzkräfte nicht behindert werden. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, konnte der Feuerwehrsprecher bislang nicht sagen.