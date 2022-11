1 Unbekannte Vandalen lösen Feuerwehreinsatz in Sindelfingen aus. Foto: DROFITSCH/EIBNER/DROFITSCH/EIBNER

Vandalismus trifft Selbstbedienungsmentalität: Unbekannte verschaffen sich Zugang in ein leer stehendes Büro in Sindelfingen und richten dort allerhand Unfug an – bis die Feuerwehr kommt.















Ein kurioser Fall von Vandalismus beschäftigt das Polizeirevier Sindelfingen. Zunächst war es aber die Feuerwehr, die am Samstagabend zu einem Brandalarm in einem Gebäude in der Posener Straße in Sindelfingen gerufen wurde.

In diesem Gebäude steht derzeit eine Bürofläche leer. Wie die Polizei berichtet, haben bislang unbekannte Täter sich auf noch ungeklärte Weise Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft und offenbar eine recht ungenierte Selbstbedienungsmentalität an den Tag gelegt. Sie konsumierten unter anderem Tiefkühlpizza, Getränke und Zigaretten. Außerdem versprühten sie vor Ort zwei Feuerlöscher und lösten damit wohl gegen 18.10 Uhr den Brandalarm aus.

Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an

Hierauf ergriffen die Tunichtgute die Flucht. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus. Die Polizei in Sindelfingen ermittelt und sucht Zeugen unter der Telefonnummer 0 70 31 / 69 70.