Das Feuer war im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen.

Der 19-jährige Bewohner einer Wohnung in Sindelfingen kommt am Freitagnachmittag nach Hause und muss feststellen, dass es in seiner Wohnung brennt. Er alarmiert die Feuerwehr.















Ein Feuer in einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus in der Herrenberger Straße in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) hat einen Schaden von etwa 250 000 Euro angerichtet.

Wie die Polizei berichtet, kam der 19 Jahre alte Bewohner der betroffenen Wohnung kurz vor 16 Uhr nach Hause, als er schwarzen Rauch im Flur bemerkte. Außerdem schrillte der Rauchmelder. Der junge Mann verständigte die Feuerwehr sowie die Polizei. Die weiteren Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in den Urlaub.

Die Feuerwehr vermute als Brandursache einen technischen Defekt des Kühlschranks, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes sei wegen der starken Verrußung demnach nicht mehr zu bewohnen. Der 19-jährige Bewohner kam bei Verwandten unter. Verletzt wurde bei dem Brand am Freitagnachmittag niemand.