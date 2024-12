Feuerwehreinsatz in Reichenbach: Unbekannter zündet Müllcontainer auf Schulgelände an

Unbekannter zündet Müllcontainer auf Schulgelände an

Feuerwehreinsatz in Reichenbach

1 Die Feuerwehr konnte die brennende Tonne löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In Reichenbach (Kreis Esslingen) bemerkten Anwohner in der Nacht zum Donnerstag einen brennenden Müllcontainer an einem Schulgebäude. Die Feuerwehr kann verhindern, dass die Flammen sich ausbreiten.











Ein brennender Müllcontainer hat am Mittwochabend in Reichenbach (Kreis Esslingen) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Weil der Behälter offensichtlich angezündet worden war, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dies teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit.

zeugen hatten das Feuer auf einem Schulgelände in Verlängerung der Seidenstraße gegen 22 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf ein nahe gelegenes Gebäude übergriff. Der Schaden lässt sich noch nicht genau beziffern.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, diese blieb aber zunächst ohne Erfolg. Deshalb bitten die Ermittler nun unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 33 0 um Zeugenhinweise zu der mutmaßlichen Brandstiftung.