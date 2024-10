Feuerwehreinsatz in Reichenbach: Brand einer weiteren Gartenhütte

1 Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend zum Brand einer Gartenhütte gerufen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

15 000 Euro Schaden ist nach Einschätzung der Polizei infolge eines Brandes in Reichenbach (Kreis Esslingen) entstanden. Dort hat am Dienstagabend eine Gartenhütte gebrannt. Ob ein Zusammenhang mit einer Brandstiftungsserie besteht, ist unklar.











In einer Schrebergartenanlage in Reichenbach ist am Dienstagabend eine Hütte ausgebrannt. Zur Ursache und dazu, ob der Fall möglicherweise im Zusammenhang mit einer Serie von Brandstiftungen steht, kann die Polizei noch keine Aussagen treffen. Dem Bericht zufolge sind gegen 20.45 Uhr mehrere Notrufe bei den Einsatzstellen eingegangen, woraufhin Feuerwehr und Polizei in die Neuwiesenstraße ausrückten. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte sei auch ein Polizeihubschrauber vor Ort gewesen. Trotz des raschen Eingreifens sei die bereits in Vollbrand stehende Gartenlaube nicht mehr zu retten gewesen, sie sei vollständig ausgebrannt. Zudem seien mehrere in der Nähe stehende Büsche und Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den entstandenen Schaden schätzt sie 15 000 Euro.

Mehrere Brandstiftungen in Reichenbach

Das Revier Esslingen habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Geprüft werde nach Angaben von Christian Wörner von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen in solchen Fällen immer, ob Zusammenhänge bestehen mit einer Serie von Brandstiftungen an Gartenhütten, Hecken oder auch Mülltonnen in Reichenbach, die sich seit September 2023 ereignet hatten und in denen die Kriminalpolizei ermittelte.