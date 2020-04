7 Die Feuerwehr am Ort des Geschehens. Foto: /SDMG / Kohls

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend in die Plochinger Hindenburgstraße ausgerückt. Dort hatten Anwohner Feuer in ihrer Garage entdeckt.

Plochingen - Am Sonntagabend hat es in einer Garage in der Plochinger Hindenburgstraße gebrannt. Die Ursache hierfür war möglicherweise ein technischer Defekt. Kurz nach 21 Uhr bemerkten Anwohner Rauch aus ihrer Garage. Noch bevor die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften angerückt war, hatten die Entdecker des Brandes das Feuer in der Garage und an dem darin befindlichen Fahrzeug bereits gelöscht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.