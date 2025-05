Feuerwehreinsatz in Ostfildern: Trockner gerät in Brand – Feuerwehr rettet Frau

1 Die Feuerwehr Ostfildern rückte zu einem Wohnhausbrand in Scharnhausen aus. Foto: dpa

Weil der Wäschetrockner in Brand geriet, musste die Feuerwehr Ostfildern eine Frau aus ihrem Wohnhaus retten.











Die Feuerwehr hat am Samstag gegen 10 Uhr eine Frau aus einem Haus in Scharnhausen gerettet. Dort war im Keller ein Wäschetrockner in Brand geraten. Weil es im ganzen Haus stark rauchte, konnte die Frau das Gebäude nicht mehr selbstständig verlassen. Um den Brand in der Bernhäuser Straße zu löschen, rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften an. Mit einer Leiter retteten sie die Frau aus dem ersten Stock. Die Bewohnerin zog sich durch Rauchgase leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch den Brand entstand ein Schaden von 40 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam.