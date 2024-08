Feuerwehreinsatz in Ostfildern: Drei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

1 Die Feuerwehr war bei einem Wohnungsbrand in Ostfildern im Einsatz. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstag in Ostfildern sind offenbar drei Personen verletzt worden. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr mit. Mehrere Menschen mussten demnach aus dem Gebäude befreit werden. Es sei unbewohnbar.











Link kopiert

Mehrere Menschen hat die Feuerwehr vor einem Brand in einem Wohngebäude in Ostfildern gerettet. Wie die Freiwillige Feuerwehr Ostfildern berichtet, war sie am Donnerstag gegen 12.30 Uhr alarmiert worden. Der Anlass: Aus unbekannter Ursache war es zum Vollbrand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Parksiedlung gekommen.

Mehrere Personen im Gebäude eingeschlossen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an dem Gebäude in der Parkstraße seien Flammen aus mehreren Fenstern geschlagen. Zudem machten sich dem Bericht zufolge vier Personen bemerkbar, die im Gebäude eingeschlossen waren. Eine weitere Person sei bereits gesprungen gewesen. Die Feuerwehrleute machten sich umgehend an die Menschenrettung und die Brandbekämpfung. Es seien mehrere Atemschutztrupps im Gebäude gewesen, um die Wohnungen zu durchsuchen. Zudem sei von innen und außen gelöscht worden.

Der Rettungsdienst und der DRK Ortsverein Ostfildern seien mit 15 Kräften und sechs Fahrzeugen zur Versorgung von drei Verletzten und anderen Betroffenen an den Einsatzort gekommen, berichtet die Feuerwehr weiter. Die Polizei mit mehreren Streifen zur Sicherung der Einsatzstelle. Die Feuerwehr Ostfildern sei mit 50 Personen und acht Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Ebenso sei der stellvertretende Kreisbrandmeister vor Ort gewesen.

Gebäude ist nicht mehr bewohnbar

„Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden von der Stadt Ostfildern in alternativen Unterkünften untergebracht“, heißt es in dem Bericht weiter. Die Polizei übernehme nun die Ermittlungen zur Brandursache.