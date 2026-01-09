Feuerwehreinsatz in Nürtingen: Zwei Brände in der gleichen Straße – Polizei prüft Zusammenhang

1 Zu zwei Bränden innerhalb kurzer Zeit musste die Feuerwehr in Nürtingen ausrücken. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Freitagfrüh rückte die Feuerwehr zu zwei Bränden im Nürtinger Stadtteil Oberensingen (Kreis Esslingen) aus. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist gering. War es Brandstiftung?











Link kopiert

In den frühen Morgenstunden des Freitags sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizeibeamte zweimal nach Oberensingen ausgerückt. Möglicherweise war in dem Nürtinger Stadtteil ein Brandstifter am Werk.

Wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, brannte kurz vor zwei Uhr in der Grötzinger Straße ein Müllcontainer, der von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Gut eine Stunde später wurde Rauch aus einem Gebäude gemeldet – ebenfalls in der Grötzinger Straße. Dort standen am Hauseingang im Treppenhaus abgestellte Gegenstände, ein Kohlesack sowie Bekleidungsstücke, in Flammen. Das Feuer wurde schnell gelöscht.

Den Angaben zufolge ist niemand verletzt worden. Außer an der Mülltonne und an der Kleidung entstand kein weiterer Schaden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden Ereignisse.