1 Erst der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Foto: /Robert Michael

Am Dienstagnachmittag ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Traktor ausgebrannt. Die Ursache für das Feuer ist nicht bekannt, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Nürtingen - In der Nürtinger Max-Eyth-Straße (Kreis Esslingen) ist am Dienstagnachmittag ein Traktor in Brand geraten. Ein 72-Jähriger war laut Polizeiangaben gegen 16.45 Uhr mit dem Traktor in Richtung Frickenhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fing der hintere Bereich des Fahrzeugs Feuer, im Anschluss drangen die Flammen bis in die Fahrerkabine vor.

Fünfstelliger Schaden

Zeugen versuchten vergeblich, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Erst der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 15.000 Euro. Der ausgebrannte Traktor musste abgeschleppt werden.