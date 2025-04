Feuerwehreinsatz in Nürtingen: Längere Sperrung nach Fahrzeugbrand

1 Die Feuerwehr hat an Ostern in Nürtingen ein Auto gelöscht. Foto: dpa/Soeren Stache

Ein Fahrzeug ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) am Ostersonntag in Brand geraten. Die Aufräumarbeiten an dem Auto, das auf der Aubrücke abgestellt war, haben laut Polizei längere Zeit gedauert, zeitweise war die Hochwiesenstraße voll gesperrt.











Link kopiert

Totalschaden ist an einem Auto entstanden, dessen Motorraum am Ostersonntag in Vollbrand stand. Wie die Polizei berichtet, waren die Rettungskräfte gegen 13.45 Uhr von der 31 Jahre alten Fahrzeughalterin in die Hochwiesenstraße gerufen worden. Die Feuerwehr habe den Brand im Motorraum des auf der Aubrücke stehenden Fahrzeuges innerhalb kurzer Zeit gelöscht. Laut Polizei ist ein technischer Defekt wahrscheinlich die Ursache.

Hochwiesenstraße woll gesperrt

Während der Lösch- und Aufräumarbeiten sei die Hochwiesenstraße voll gesperrt gewesen. Am Pkw der Frau sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, er habe abgeschleppt werden müssen. Die Reinigung der Fahrbahn habe längere Zeit gedauert, da unter anderem Fahrzeugteile durch die Hitzeentwicklung mit dem Asphalt verschmolzen seien.