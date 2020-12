1 Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

In einem Nürtinger Einfamilienhaus (Kreis Esslingen) ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Kabelbrand gekommen. Verletzt wurde niemand, zur Brandursache haben die Ermittler bereits erste Vermutungen.

Nürtingen - Ein Kabelbrand hat am frühen Mittwochmorgen zu einem Einsatz der Rettungskräfte in der Biberacher Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) geführt. Gegen 4.20 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei laut eigenen Angaben alarmiert worden, nachdem Zeugen Flammen aus dem Bereich des Dachstuhls eines Einfamilienhauses entdeckt hatten. Wie sich herausstellte, war es an einer Stromleitung über dem Dach zu Funkenflug gekommen, in dessen Folge die Stromleitung komplett durchbrannte und auf die Fahrbahn fiel.

Überspannung als Brandursache?

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte das brennende Kabel schnell löschen. Neben dem Rettungsdienst waren auch Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort, die sich um die Behebung des Schadens kümmerten. Verletzt wurde niemand, auch das Wohngebäude wurde nicht beschädigt. Der Schaden an den Kabeln wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Brandursache könnte den bisherigen Ermittlungen zufolge eine durch die Verschmutzung von Tieren ausgelöste Überspannung an den Isolatoren gewesen sein.