Flammen in Reudern

Feuerwehreinsatz in Nürtingen

1 Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch kontrollieren. Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

Bei einem Brand in Nürtingen ist ersten Erkenntnissen zufolge ein hoher Schaden entstanden. Der Bewohner des betroffenen Hauses blieb unverletzt.















Am Donnerstag kam es in Reudern zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Anwohner hatte gegen 11.45 Uhr Flammen in einem Zimmer seines Einfamilienhauses bemerkt. Er alarmierte die Feuerwehr, die mit 20 Kräften ausrückte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 25 000 Euro.

Keine Verletzten aber hoher Schaden.

Der Bewohner blieb ersten Untersuchungen vor Ort zufolge unverletzt und konnte nach dem Einsatz ins Haus zurückkehren. Die Ursache des Brandes ist unklar.