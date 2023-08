1 Die Feuerwehr konnte das Auto nicht mehr retten. Foto: dpa/Pia Bayer

Auf der Bundesstraße 313 in Nürtingen (Kreis Esslingen) geht ein Auto plötzlich in Flammen auf. Die Feuerwehr kann das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig löschen. Verletzt wird glücklicherweise niemand.















Nicht mehr zu retten war ein Fahrzeug, das am Mittwoch gegen 20 Uhr in Nürtingen in Flammen aufgegangen ist. Wie die Polizei mitteilt, gehörte der Wagen einem 59-Jährigen, der das Feuer bei der Einfahrt auf der B 313 aus Richtung Plochingen bemerkte. Der Mann habe die Feuerwehr alarmiert und sei an der Einmündung der Bunsenstraße abgefahren. Dort verließ er sein Auto – zum Glück.

Ermittler vermuten technischen Defekt

Denn wie die Polizei weiter berichtet, breitete sich der Brand unmittelbar danach so schnell aus, dass das Auto trotz des Einsatzes der Feuerwehr komplett ausbrannte. Da aus dem Auto Betriebsstoffe ausgelaufen waren, sei eine aufwendige Reinigung der Fahrbahn mittels eines Spezialfahrzeuges notwendig gewesen. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Ermittler vermuten einen technischen Defekt als Ursache.