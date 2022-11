4 Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. Foto: SDMG/Krytzner

Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken am Freitagvormittag zu einem Wohnungsbrand nach Nürtingen (Kreis Esslingen) aus. Verletzt wurde niemand.















In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ist es am Freitagvormittag in der Schafstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu einem Brand gekommen.

Keine Verletzten

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr und Polizei gegen 11.45 Uhr alarmiert, nachdem aus einem Dachfenster eine starke Rauchentwicklung bemerkt worden war. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte den Brand im Badezimmer der Wohnung löschen. Verletzt wurde niemand.

20.000 Euro Schaden

Die Dachgeschosswohnung ist derzeit aufgrund des Rauchniederschlags nicht bewohnbar. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro.