5 Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 53 Feuerwehrleuten im Einsatz. Foto: SDMG/ Kaczor

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Waldbrand in Neuhausen (Kreis Esslingen) alarmiert.















Link kopiert

Die Einsatzkräfte mussten am Sonntagnachmittag zum Brand einer Grünfläche am Waldrand oberhalb des Wohngebietes am Rand von Neuhausen in Richtung Wolfschlugen ausrücken. Gegen 16 Uhr wurde den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei ein größerer Flächenbrand oberhalb der Kirchstraße gemeldet. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 53 Feuerwehrleuten im Einsatz und konnte in dem gemeldeten Bereich mehrere rund 20 Quadratmeter große Brandnester feststellen. Diese hatten sich der Polizei zufolge auf einer Fläche von geschätzten 150 Metern mal 200 Metern ausgebreitet und wurden gelöscht. Zur Unterstützung bei der Suche nach weiteren Glutnestern und zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Flurschadens liegen laut Polizeiangaben noch keine Angaben vor.