Lenningen - Rauchentwicklung in einer Schule in Oberlenningen hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Buchsstraße geführt. Laut Polizeibericht hatte eine Spaziergängerin gegen 15:40 Uhr einen Feuermelder im Schulgebäude gehört und die Einsatzkräfte verständigt. Diese entdeckten daraufhin Qualm in einem Unterrichtsraum im ersten Obergeschoss. Offenbar hatten auf einem Tageslichtprojektor abgelegte Plakate zu Kokeln begonnen, weil das Sonnenlicht von der geöffneten Spiegelklappe des Tageslichtprojektors gesammelt wurde und direkt auf die Pappe einstrahlte. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften angerückt war, lüftete den Raum. Nach Angaben der Polizei war kein Schaden entstanden.