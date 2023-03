1 Die Feuerwehr rückte in Lenningen zu einem Brand aus, musste jedoch nicht eingreifen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Lenningen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Freitag ein Backofen in Brand geraten. Das Essen im Ofen hatte offenbar Flammen geschlagen. Verletzt wurde niemand.















Link kopiert

Ein brennender Backofen in einer Unterkunft für Geflüchtete in Lenningen (Kreis Esslingen) hat in der Nacht auf Freitag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte gegen 1.30 Uhr ein Brandalarm der Unterkunft in der Höllochstraße ausgelöst, weil Essen in einem Ofen in Brand geraten war. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 18 Einsatzkräften in vier Fahrzeugen aus. Als diese ankamen, hatte ein Sicherheitsmitarbeiter die Flammen jedoch bereits gelöscht. Verletzt wurde niemand, der Ofen wurde durch das Feuer beschädigt.