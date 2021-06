1 Die Feuerwehr konnte die brennende Leuchtreklame schnell löschen (Symbolbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend die Leuchtreklame einer Bank in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Leinfelden-Echterdingen - An der Leuchtreklame einer Bank in der Hauptstraße von Leinfelden-Echterdingen ist am Dienstagabend kurz nach 20:30 Uhr ein Buchstabe in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei entfachte sich das Feuer aufgrund eines technischen Defekts. Die Feuerwehr wurde schnell alarmiert und konnte den Brand in mehreren Metern Höhe zügig löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Gebäudefassade bei dem Brand nur verrußt. Den Schaden am Schriftzug schätzt die Polizei auf zirka 3.000 Euro.