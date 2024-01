Feuerwehreinsatz in Korntal-Münchingen: Angebrannte Speisereste verrauchen Wohnheim

Feuerwehreinsatz in Korntal-Münchingen

1 Um zu verhindern, dass sich der Rauch weiter ausbreitet, hat der Angriffstrupp der Feuerwehr einen sogenannten Rauchschutzvorhang in den Türrahmen der betroffenen Wohneinheit gesetzt. Foto: Andreas Rometsch/Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen

Die Korntal-Münchinger Feuerwehr hat am Freitagabend im Stadtteil Münchingen eine Gemeinschaftsunterkunft entraucht. Verletzt wurde niemand.











Wegen angebrannter Speisereste rückte die Feuerwehr Korntal-Münchingen am späten Freitagabend in die Gemeinschaftsunterkunft in der Kornwestheimer Straße im Stadtteil Münchingen aus. Gegen 22.30 Uhr lösten die Meldeempfänger beider Feuerwehrabteilungen aus, berichtet der Sprecher Andreas Rometsch – als Einsatzgrund sei Feuer beziehungsweise Rauch angezeigt worden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge sei Brandgeruch wahrnehmbar gewesen, im Inneren des Gebäudes eine leichte Rauchentwicklung sichtbar. Um zu verhindern, dass sich der Rauch weiter ausbreitet, habe der Angriffstrupp sofort einen sogenannten Rauchschutzvorhang in den Türrahmen der betroffenen Wohneinheit gesetzt. „Ein Rauchschutzvorhang besteht aus einem speziellen Gewebe mit hoher Temperaturbeständigkeit, der mit Hilfe eines verstellbaren Gestänges im Rahmen der Eingangstür verspannt wird“, erläutert Andreas Rometsch. Der Vorhang verhindere, dass sich Brandrauch ungehindert ausbreiten kann und stelle damit sicher, dass Fluchtwege nicht verqualmt werden und damit passierbar bleiben.

Die Entwarnung kam schnell

Danach drang der Atemschutztrupp mit einem Löschrohr in die betroffene Wohneinheit ein. „Glücklicherweise konnte der Trupp schnell Entwarnung geben: Die Rauchentwicklung wurde ,lediglich’ durch angebrannte Speisereste ausgelöst“, sagt Andreas Rometsch. Deshalb seien nur Lüftungsmaßnahmen notwendig gewesen. Später konnten die Bewohner zurück in ihre Zimmer.