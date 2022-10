Auto in Brand geraten

Feuerwehreinsatz in Köngen

1 Die Feuerwehr rückt am Montagabend mit drei Fahrzeugen in die Küferstraße nach Köngen aus. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Montagabend fängt ein Auto in Köngen (Kreis Esslingen) aus noch ungeklärter Ursache Feuer. Zuvor wurde versucht, das Auto mittels Überbrückung zu starten.















Zum Brand eines Autos in der Küferstraße in Köngen sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ausgerückt.

Aus noch unklarer Ursache war das Auto der Polizei zufolge in Brand geraten. Zuvor sei versucht worden, das Auto mittels eines Überbrückungskabels zu starten. Nachdem Anwohner das Feuer bemerkt hatten, begannen sie, mit Hilfe von Feuerlöschern den Brand zu löschen.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften anrückte, setzte die Löscharbeiten fort. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug kann noch nicht beziffert werden.