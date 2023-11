Feuerwehreinsatz in Kirchheim/Teck: Flüchtlingsunterkunft nach Brand unbewohnbar

1 Ein Gebäude der Gemeinschaftsunterkunft ist nun unbewohnbar. Foto: /SDMG/Kern

24 Bewohner der Gemeinschaftseinrichtung blieben unverletzt. Sie kommen nun in anderen Häusern auf dem Gelände in Kirchheim unter. Die Unterkunft ist unbewohnbar – und das trifft die Esslinger Kreisverwaltung ins Mark.











Link kopiert

In einer Flüchtlingsunterkunft des Landkreises in Kirchheim ist am Dienstagabend kurz vor 17 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnten sich die 24 Bewohner des zweistöckigen Gebäudes rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Einem Großaufgebot der Feuerwehr mit insgesamt 77 Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Dennoch wurde das Gebäude so stark beschädigt, dass es nicht mehr nutzbar ist.