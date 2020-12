1 Die Polizei wurde von Mitarbeitern einer anliegenden Firma unterstützt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Am Donnerstagmorgen ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein geparktes Auto in Brand geraten – die Ursache hierfür ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Kirchheim - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen in der Plochinger Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein Pkw in Brand geraten. Kurz vor 8.15 Uhr brach laut Angaben der Polizei das Feuer an dem am Fahrbahnrand geparkten Auto aus.

Dank des schnellen Eingreifens von Mitarbeitern einer angrenzenden Firma und der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere geparkte Autos verhindert werden. Verletzt wurde niemand, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.