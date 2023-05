1 Die Feuerwehr rückte mit 32 Kräften an und konnte einen Brand verhindern. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael

Im Kirchheimer Ortsteil Nabern (Kreis Esslingen) hat am Dienstagabend angebranntes Essen für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Alle Bewohner mussten das betroffene Haus kurzfristig verlassen.















Am Dienstagabend hat eine Frau in einer Nachbarwohnung in ihrem Mehrfamilienhaus in Kirchheim-Nabern (Kreis Esslingen) einen Feuermelder gehört und Rauch gerochen.

Wie die Polizei berichtet, rückte die Feuerwehr daraufhin mit 32 Einsatzkräften in sechs Fahrzeugen aus und räumten zunächst das Gebäude. Der Bewohner der Wohnung, aus der der Brandmelder zu hören war, war nicht zuhause und kam erst im Laufe des Einsatzes zurück. Innen fand die Feuerwehr einen Topf mit eingebranntem Essen auf dem eingeschalteten Herd. Es war jedoch zu keinem offenen Brand gekommen, auch weil die Anwohnerin den Alarm so schnell entdeckte. Nachdem das Gebäude gelüftet worden war, konnten alle Personen in ihre Wohnungen zurückkehren.