7 Das Gebäude wurde vorsorglich von der Feuerwehr evakuiert. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor/7aktuell.de | Enrique Kaczor

Weil am Mittwochnachmittag Gegenstände auf einer eingeschalteten Herdplatte in einer Einrichtung für Personen mit psychischen Erkrankungen in Kirchheim (Kreis Esslingen) den Rauchmelder auslösten, rückte die Feuerwehr aus.















Link kopiert

Ein Rauchmelder in einer Wohneinrichtung für Menschen mit psychischer Erkrankung hat am Mittwochnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie eine Sprecherin der Polizei unserer Zeitung auf Nachfrage sagte, löste der Alarm in der Paradiesstraße gegen 16.25 Uhr aus. Offenbar hatte sich Rauch entwickelt, weil nicht näher beschriebene Gegenstände auf einer eingeschalteten Herdplatte abgelegt worden waren.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften aus und evakuierte die etwa 12 Bewohnerinnen und Bewohner vorsorglich. Auch eine Drehleiter war in Einsatzbereitschaft gebracht worden. Nachdem das betroffene Zimmer gelüftet worden war, konnten die alle wieder zurück in ihre Wohnungen.

Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt. Auch am Gebäude sei kein Schaden entstanden. Gegen 17.15 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab.