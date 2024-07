Feuerwehreinsatz in Kirchheim: Dachstuhl brennt fast völlig aus

Feuerwehreinsatz in Kirchheim

1 Die Feuerwehr hat in Kirchheim einen brennenden Dachstuhl gelöscht. Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Bei einem Brand im Kirchheimer Stadtteil Jesingen ist ein Dachstuhl fast völlig ausgebrannt. Ein Hausbewohner hat eine Rauchgasvergiftung erlitten.











Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitag gegen 14.10 Uhr in die Kirchheimer Straße ausgerückt. An einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Kirchheimer Stadtteil Jesingen war im Dachstuhl ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen waren deutliche Flammen sichtbar. Gegen 14.40 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand größtenteils gelöscht. Der überwiegende Teil des Dachstuhls ist abgebrannt. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. Der Brand könnte laut Polizei an einer Fotovoltaik-Anlage ausgebrochen sein. Der Schaden am Gebäude liegt im sechsstelligen Bereich.