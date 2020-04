1 Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: Pixabay/Matthias Böckel

Ein Baum in der Dettinger Straße in Kirchheim ist in der Nacht auf Freitag in Brand geraten. Vor Ort fanden Beamte die Überreste zweier Feuerwerkskörper.

Kirchheim - Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Freitag nach Kirchheim in die Dettinger Straße ausgerückt. Der Grund: Ein Baum hatte Feuer gefangen. Kurz vor 2.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin den Brand und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit sechs Einsatzkräften vor Ort war, bekam die Flammen schnell unter Kontrolle, musste den Baum im Anschluss an die Löscharbeiten aber fällen.

Polizeibeamte stellten am Brandort die Überreste zweier Feuerwerkskörper sicher. Ob diese möglicherweise im Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.