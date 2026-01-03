Feuerwehreinsatz in Kirchheim: 30.000 Euro Schaden bei Brand von Auto – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

1 Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, dennoch entstand hoher Schaden. (Symbolfoto) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In der Nacht zum Samstag brennt in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein Pkw. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Vermutlich hat ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst.











﻿ In der Nacht zum Samstag ertönt in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein lauter Knall, kurz darauf steht ein Auto in Flammen. Wie die Polizei berichtet, greift das Feuer auch auf eine Hecke über, die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen.

Den Angaben zufolge wählte ein Anwohner gegen 2.15 Uhr den Notruf, weil in der Straße Im Brühl im Stadtteil Lindorf ein BMW brannte, zudem griff das Feuer auf die gegenüberliegende Hecke über. Zuvor hatte der Anwohner einen lauten Knall gehört.

Während die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, rückte auch die Polizei zur Ermittlung der Brandursache zum Einsatzort aus. Wegen Gesamtumstände vor Ort werde ein technischer Defekt derzeit ausgeschlossen, sagt ein Sprecher der Polizei.

Demnach gehe man aktuell von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zum Täter und den Hintergründen laufen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren.