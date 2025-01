Feuerwehreinsatz in Herrenberg-Haslach: Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleiter - Löscharbeiten dauern an

9 Ein Brand in einem Wohnhaus in Herrenberg-Haslach hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst (Symbolfoto). Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Am Dienstagabend bricht in einem Wohnhaus in Herrenberg-Haslach (Kreis Böblingen) ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann alle Bewohner retten. Was bisher bekannt ist.











In einem Mehrfamilienhaus in der Weinbergstraße in Herrenberg-Haslach (Kreis Böblingen) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten die Bewohner über eine Drehleiter. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle.

Ob es Verletzte gab, wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an (Stand: 20.56 Uhr).

Weitere Informationen folgen.