5 Die Scheune stürzte während der Löscharbeiten ein. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Eine Scheune in Großerlach gerät am Montagabend in Brand. Während der Löscharbeiten stürzt das Gebäude ein. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen.















Link kopiert

Beim Brand einer Scheune in Großerlach im Rems-Murr-Kreis ist am Montagabend ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wie die Beamten berichten, brach das Feuer in der Feldscheune zwischen Neu- und Altfürstenhütte gegen 18.30 Uhr aus. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten stürzte die Scheune schließlich ein. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 20 Uhr gelöscht. Die Feuerwehren Sulzbach, Murrhardt und Großerlach waren mit elf Fahrzeugen und 73 Einsatzkräften bei der Brandbekämpfung vor Ort.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, auch Brandstiftung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang sucht die Backnanger Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.