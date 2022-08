1 Die Feuerwehr kühlte das Auto, das aus dem Motorraum rauchte. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Am Sonntagabend hat das Auto einer 74-Jährigen in Großbettlingen (Kreis Esslingen) während der Fahrt aus dem Motorraum geraucht. Die Feuerwehr konnte einen Brand verhindern.















Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend zu einem rauchenden Fahrzeug in die Albstraße ausgerückt. Eine 74-Jährige bemerkte laut Polizeiangaben gegen 20.45 Uhr während der Fahrt ein Ruckeln und Rauchgeruch in ihrem Fahrzeug und hielt daraufhin auf einem Parkplatz an. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr kühlte den Wagen, der aus dem Motorraum rauchte. Das Auto der 74-Jährigen wurde anschließend abgeschleppt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge könnte der Rauch auf einen Defekt an der Auspuffanlage zurückzuführen sein. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 8.000 Euro.