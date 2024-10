Feuerwehreinsatz in Grötzingen: Zehnjährige bei Küchenbrand verletzt – sechsstelliger Sachschaden

Feuerwehreinsatz in Grötzingen

In einer Wohnung in Grötzingen bricht ein Brand aus. Die Feuerwehr rückt aus und kann das Feuer löschen. Ein Mädchen und ein Feuerwehrmann tragen Verletzungen davon.











Ein Küchenbrand in Aichtal-Grötzingen (Kreis Esslingen) hat am Sonntag zu einem hohen Sachschaden und einer verletzten Person geführt. Wie die Polizei mitteilte, rückten Rettungs- und Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr in die Kernerstraße aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge war dort in einer Küche die Dunstabzugshaube in Brand geraten, woraufhin die Flammen auf die Oberschränke und die Decke übergriffen. Zum Zeitpunkt des Ausbruches des Brandes befanden sich laut Polizeiangaben Bewohner in der Wohnung. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften ausgerückt war, löschte den Brand.

Mädchen und Feuerwehrmann verletzt

Der Rettungsdienst versorgte die Bewohner. Ein zehnjähriges Mädchen wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Feuerwehrmann, der im Zuge des Einsatzes gestürzt war, wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen und prüft dabei, inwieweit ein technischer Defekt als Ursache in Betracht kommen könnte.