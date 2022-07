Feuerwehreinsatz in Geislingen

5 Bei dem Brand entstand hoher Schaden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Beim Brand eines Wohnhauses in Geislingen (Kreis Göppingen) ist am Dienstagmittag ein Schaden in Höhe von rund 350.000 Euro entstanden. Das Haus brannte komplett aus, die Bewohner konnten sich glücklicherweise rechtzeitig ins Freie retten.

Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gegen 12 Uhr den Brand des Gebäudes in der Wilhelmstraße bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte eilten zum Brandort, die Polizei sperrte die Straßen rund um das Haus. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte nicht verhindert werden, dass das Gebäude ausbrannte. Die Bewohner des Hauses hatten sich zuvor selbst in Sicherheit gebracht. Der Inhaber der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, erlitt einen Schock und musste sich ärztlich behandeln lassen.

Die Stadt Geislingen stellte für die Bewohner Notunterkünfte zur Verfügung. Wegen des starken Rauches wurde die Bevölkerung kurzzeitig aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.