Feuerwehreinsatz in Geislingen: Hausbrand fordert drei Verletzte – Einsatzkräfte retten Frau aus Gebäude

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Foto: Simon Zeiher/onw-images/dpa

In einem dreistöckigen Wohnhaus in Geislingen bricht ein Brand aus. Einsatzkräfte retten eine junge Frau aus dem Gebäude. Drei Menschen werden bei dem Brand verletzt.











Beim Brand eines dreistöckigen Wohnhauses in der Adlerstraße in Geislingen (Kreis Göppingen) sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Es entstand Schaden in Höhe von mindestens 400.000 Euro. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen gegen 14 Uhr eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude. Als Feuerwehr und Polizei anrückten, stand ein Stockwerk bereits in Vollbrand. Während sich drei Bewohner selbst in Sicherheit bringen konnten, musste die Feuerwehr eine junge Frau mit einer Leiter aus dem 2. Obergeschoss in Sicherheit bringen.

Zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden insgesamt drei Personen im Alter von 31, 29 und 19 Jahren verletzt. Zwei der Verletzten mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Der vor Ort befindliche Eigentümer des Gebäudes stellte für die insgesamt sieben Mieter Ersatzwohnungen zur Verfügung. Die Brandursache ist noch unbekannt. Außer den Streifen der Polizei in Geislingen waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit zahlreichen Hilfskräften und die Feuerwehren Geislingen mit Teilorten und Amstetten vor Ort.