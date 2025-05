Feuerwehreinsatz in Gartenhaus in Wernau: Geburtstagsparty nimmt jähes Ende – Brand fordert zwei Verletzte

Feuerwehreinsatz in Gartenhaus in Wernau

1 Bei dem Brand wurden zwei 18-Jährige verletzt. Foto: SDMG

Ein 18-Jähriger setzt bei einer Geburtstagsparty in einem Gartenhaus in Wernau (Kreis Esslingen) offenbar mit einer Zigarette einen Benzinkanister in Brand. Bei dem Feuer im Untergeschoss wird er selbst leicht, ein Gleichaltriger schwer verletzt.











Am Samstagabend nahm eine Geburtstagsparty in einem Gartenhaus in Wernau ein schlimmes Ende: Ein 18-Jähriger soll mit einer Zigarette einen Brand im Untergeschoss des Gartenhauses verursacht haben, bei dem er selbst leicht und ein Gleichaltriger schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei berichtet, befanden sich mehr als 30 Gäste bei der Geburtstagsparty. Die beiden 18-Jährigen hielten sich gegen 23.25 Uhr gemeinsam mit einem 17 Jahre alten Jugendlichen im Untergeschoss des Gartenhauses, das sich auf einem Flurstück an der Brühlstraße befindet. Vermutlich infolge einer entzündeten Zigarette geriet ein Benzinkanister in Brand. Dadurch wurde der 18-jährige Verursacher leicht an der Hand sowie der andere 18-Jährige schwer im Gesicht verletzt. Der 17-Jährige bliebt unverletzt. In der Folge gerieten die Räumlichkeiten in Brand. Die drei Personen konnten das Gebäude eigenständig verlassen.

Der Brand war in einem Gartenhaus ausgebrochen. Foto: SDMG

Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt und in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Die übrigen 32 Gäste wurden vom Rettungsdienst, der mit sieben Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, ebenfalls vorsorglich untersucht, blieben jedoch unverletzt.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften aus. Foto: SDMG

Die Feuerwehr Wernau war mit zahlreichen Kräften vor Ort und konnte verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Gegen den 18-jährigen mutmaßlichen Verursacher wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.