Feuerwehreinsatz in Filderstadt: Schwelbrand in Reihenhaus – Die Bewohner sind zu dieser Zeit im Urlaub

1 Die Feuerwehr wurde am Donnerstag zu einem Brand in einem Reihenhaus in Filderstadt gerufen. Foto: Marijan Murat

Während der Abwesenheit der Bewohner brach am Donnerstag in einem Reihenhaus in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein Brand aus. Die Ursache dafür ist unklar. Die Polizei ermittelt.











Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagmittag in der Küche eines Reihenhauses in der Wiesenstraße in Filderstadt ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub.

Eine Bekannte der Familie, die mit der Betreuung der Katzen betraut war, stellte gegen 12.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Haus fest und verständigte über den Notruf die Rettungsleitstelle. Vor Ort konnten die 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Schwelbrand feststellen und diesen schnell löschen, teilt die Polizei mit.

Die Brandursache ist noch unklar

Wie hoch die konkrete Schadenssumme ist, kann noch nicht gesagt werden. Durch den Rauch ist das Gebäude derzeit unbewohnbar. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.