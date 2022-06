1 Der sofort verständigten Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ausgerückt war, gelang es rasch, den Brand zu löschen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Bei Schweißarbeiten in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) ist am Freitagmittag ein Auto in Brand geraten. Die Flammen griffen anschließend auf eine Garage sowie Bäume und Sträucher über.















Ein Pkw ist am Freitagmittag bei Schweißarbeiten in Brand geraten. Ein Bewohner der Plattenhardter Hebbergstraße (Kreis Esslingen) schweißte gegen 12.15 Uhr in seiner Garage an einem älteren Opel Vectra. Hierdurch geriet das Fahrzeug laut Polizei in Brand und die Flammen griffen auf die Garage und angrenzende Bäume und Sträucher über. Eigene Löschversuche blieben zunächst erfolglos.

Der sofort verständigten Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ausgerückt war, gelang es rasch, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf eta 5000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den Brandverursacher zur Untersuchung in ein Krankenhaus.