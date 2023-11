Feuerwehreinsatz in Filderstadt-Plattenhardt: Dachstuhl eines Wohnhauses geht in Flammen auf

Dachstuhl eines Wohnhauses geht in Flammen auf

Feuerwehreinsatz in Filderstadt-Plattenhardt

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Schaden ist dennoch immens. Foto: 7aktuell

Mehrere Familien sind von dem Brand in Filderstadt-Plattenhardt in der Nacht auf Donnerstag betroffen.











Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt aktuell aufgrund eines Dachstuhlbrandes, welcher sich in der Nacht auf Donnerstag an der Holzwiesenstraße in Filderstadt-Plattenhart ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war der Rettungsleitstelle gegen 23.30 Uhr zunächst ein abgerissenes Stromkabel gemeldet worden, welches auf das Dach des betroffenen Gebäudes herunterhängen würde. Aufgrund dessen wurde ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei entsandt.

Als das Aufgebot vor Ort ankamen, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dachstuhl des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, evakuierte das Gebäude. Der Filderstädter Stadtbrandmeister Jochen Thorns war selbst dabei und leitete den Einsatz. Er sagt gegenüber unserer Zeitung: „Betroffen waren drei Familien. Denn zwei der insgesamt sechs Wohnungen in dem Haus sind aktuell nicht bewohnt, eine dritte Familie ist zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause gewesen.“ Der Rettungsdienst betreute die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner und brachte sie schließlich anderweitig unter. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Vorsorglich waren auch zwei Krankenwagen ausgerückt.

Umliegende Häuser waren mehrere Stunden lang ohne Strom

Die Löscharbeiten waren gegen 1.10 Uhr beendet. Um den Einsatzkräften ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen, musste der örtliche Energieversorger an zahlreichen Gebäuden an der Holzwiesenstraße über mehrere Stunden den Strom abstellen. Der Brandschaden selbst betreffe nur die Dachgeschosswohnung, sagt Jochen Thorns. Allerdings gebe es in den anderen Wohnungen aufgrund der Löscharbeiten Wasserschäden.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 200 000 Euro. Das Gebäude sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Weitere Details zu dem Brand könne die Polizei derzeit noch nicht nennen, sagt der Sprecher Christian Wörner gegenüber unserer Zeitung. Zur Klärung der Brandursache seien zwingend weitere Ermittlungen notwendig.