1 Am Wagen entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht auf Dienstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) zu einem Brand ausgerückt. Der Motorraum eines Autos hatte Feuer gefangen.















Link kopiert

Filderstadt - Das Fahrzeug eines 22-jährigen Autofahrer hat in der Nacht auf Dienstag an der B 312 bei Filderstadt Feuer gefangen. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Anschlussstelle Filderstadt-Ost für den Verkehr in Richtung Stuttgart ungefähr eine Stunde vollständig gesperrt werden, teilt die Polizei mit.

Motorraum vollständig in Brand

Der Pkw-Fahrer bemerkte wohl gegen 00.35 Uhr an einer Ampel auf der Bundesstraße in Richtung Bernhausen, dass Rauch aus seiner Lüftung und seiner Motorhaube austrat. Er verließ sein Fahrzeug und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften aus. Bei deren Eintreffen war der Motorraum des Pkw bereits vollständig in Brand. Am Wagen entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, war wohl ein technischer Defekt Auslöser für den Brand.